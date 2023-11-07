Израиль назвал условие для гуманитарной паузы в Газе

Израиль не пойдет на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока не будут освобождены заложники. Об этом заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант, передает ТАСС.

«В последнее время мы все чаще слышим слова «гуманитарная пауза». Хочу сказать вам, что для меня гуманитарная пауза — это в первую очередь наши заложники, в первую очередь наши женщины, дети и старики. <…> Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», — сказал он.

7 ноября Галант заявлял, что в данный момент в секторе Газа невозможно ввести гуманитарные паузы. Галант назвал палестинский анклав «крупнейшей террористической базой» в мире и указал, что временное прекращение огня произойдет только после освобождения 240 заложников движения ХАМАС.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что Израиль допускает тактическое прекращение огня со стороны своих военных в секторе Газа в гуманитарных целях.

Накануне находящийся в Багдаде государственный секретарь США Энтони Блинкен говорил, что американские и израильские должностные лица проводят консультации по практическим вопросам, которые касаются возможного обеспечения гуманитарных пауз в ходе военных операций в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.