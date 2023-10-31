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Папа Римский согласился с Путиным по поводу двух государств в Палестине

Глава Союза староверов: папа Франциск разделяет позицию Путина по Палестине

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Gregorio Borgia/AP

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск разделяет взгляд президента России Владимира Путина на способ решения палестино-израильского спора.

По словам Севастьянова, глава католической церкви, как и Путин, придерживается «двугосударственной формулы». Сославшись на приватный разговор с понтификом, председатель Союза староверов отметил, что папа призывает к построению Израиля и независимой Палестины, а также к перемирию и освобождению заложников.

Накануне Путин предлагал разрешить обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке путем создания для жителей Палестины полноценного государства.

Незадолго до этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил, что необходимо урегулировать ближневосточный конфликт мирным путем, выполнив условия нескольких документов, в том числе Резолюции Совбеза ООН от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.

Ранее в Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем Востоке.

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