Экс-сотрудник посольства Венгрии в Японии Балинт Коша заявил, что жители Украины из-за продолжающегося конфликта пребывают в ужасном состоянии. Об этом он рассказал в интервью японской газете «Токио симбун».

По словам дипломата, повсюду на Украине он уже с утра чувствует запах алкоголя. Коша отметил, что ситуация с этим стремительно ухудшается. Он сказал, что сильно беспокоит психическое состояние украинцев, которые остались в стране.

Коша считает, что после начала конфликта жители и без того бедных регионов Украины откровенно бедствуют. Последние же события на Ближнем Востоке окончательно разуверили украинцев из-за смены настроений в политических кругах в США в возможности одержать победу над Россией.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева.

29 октября Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, заявил о тупиковой ситуации в зоне боевых действий. Кроме того, эксперт обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в сокрытии правды о неудачах украинских солдат на фронте.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».