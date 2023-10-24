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Макрон заявил, что Израиль не останется один в войне с терроризмом

Макрон выразил поддержку Израилю в борьбе с терроризмом

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Amit Dave/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с главой Израиля Ицхаком Герцогом в Иерусалиме заявил, что Париж продолжит стоять плечом к плечу с еврейским государством, страну не оставят один на один в борьбе с терроризмом. Об этом пишет Sky News.

«Я говорю с вами от имени страны, которая подвергалась террористическим атакам…наш долг - бороться с террористическими группировками», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что Франция будет с Израилем «сегодня, завтра и послезавтра ради обеспечения мира и стабильности».

Президент Франции также отметил необходимость освобождения всех заложников.

До этого стало известно, что Эммануэль Макрон намерен приехать в Израиль во вторник, 24 октября.

22 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Марком Рютте и премьером Испании Педро Санчесом. Отмечалось, что французский лидер и премьер Нидерландов приедут в Израиль в понедельник и вторник, где встретятся с Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Макрон встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

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