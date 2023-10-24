Макрон встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом

По информации, полученной от посольства Франции, президент Франции Эммануэль Макрон планирует встретиться с палестинским лидером Махмудом Аббасом 24 октября во время своего визита на Ближний Восток. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Встреча состоится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Израиль во вторник, 24 октября.

22 октября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Марком Рютте и премьером Испании Педро Санчесом. Отмечалось, что французский лидер и премьер Нидерландов приедут в Израиль в понедельник и вторник, где встретятся с Нетаньяху.

Встречи лидеров государства связаны с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее во Франции задержали мужчину с двумя ножами, который кричал «Аллах акбар» на улице.