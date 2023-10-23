Полянский заявил, что РФ осуждает действия ХАМАС против Израиля

Россия осуждает действия ХАМАС по отношению к Израилю, которые он совершил 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

«Мы, безусловно, осуждаем то, что было сделано в отношении Израиля 7 октября, этому не может быть никаких оправданий», — сказал он.

При этом Полянский отметил, что нельзя закрывать глаза и на обстрелы сектора Газа со стороны израильской армии.

«Нельзя закрывать глаза на то, что там происходит, мы должны быть абсолютно честными», — добавил российский дипломат.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.