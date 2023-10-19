Дуда заявил, что в Польше до 1989 года «только свиньи ходили на выборы»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время Польской Народной Республики (ПНР) на выборы в стране «ходили только свиньи», передает РИА Новости.

Как отметил Дуда, выборы в стране показали, что демократия «укоренилась», и Польша «сильно повзрослела» с 1989 года.

«Ибо все мы прекрасно помним, что до 89 года только свиньи ходили на выборы», — цитирует его агентство.

По его словам, во времена ПНР граждане, которые осознавали абсурд происходящего, не ходили на выборы, при этом явка избирателей на всевозможных выборах завышалась путем фальсификаций, когда в реальности избирательные участки пустовали.

Президент заявил, что на прошедших выборах избиратели выстраивались в очереди на голосование и время работы участков в ряде случаев приходилось продлевать, то есть «явка была гигантская».

17 октября сообщалось, что правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, у оппозиции появилась возможность сформировать правящую коалицию.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.