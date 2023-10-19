Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дуда заявил, что в Польше до 1989 года «только свиньи ходили на выборы»

Президент Дуда назвал «свиньями» участвовавших в выборах в Польше до 1989 года

close
100%
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время Польской Народной Республики (ПНР) на выборы в стране «ходили только свиньи», передает РИА Новости.

Как отметил Дуда, выборы в стране показали, что демократия «укоренилась», и Польша «сильно повзрослела» с 1989 года.

«Ибо все мы прекрасно помним, что до 89 года только свиньи ходили на выборы», — цитирует его агентство.

По его словам, во времена ПНР граждане, которые осознавали абсурд происходящего, не ходили на выборы, при этом явка избирателей на всевозможных выборах завышалась путем фальсификаций, когда в реальности избирательные участки пустовали.

Президент заявил, что на прошедших выборах избиратели выстраивались в очереди на голосование и время работы участков в ряде случаев приходилось продлевать, то есть «явка была гигантская».

17 октября сообщалось, что правящая партия Польши Ярослава Качиньского «Право и справедливость» потеряла большинство в парламенте, у оппозиции появилась возможность сформировать правящую коалицию.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий