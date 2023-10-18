Группа арабских стран в ООН потребовала установить режим прекращения огня в секторе Газа

Ряд арабских государств в ООН потребовал немедленного установления режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного наблюдателя Государства Палестина при ООН Рияда Мансура.

Мансур, выступая от имени группы арабских стран, осудил удар по больнице Аль-Ахли и возложил всю ответственность на израильские власти. Если бы Совет Безопасности ООН ранее принял резолюции о прекращении боевых действий, подчеркнул дипломат, то трагедии с больницей не произошло бы.

Палестинский представитель потребовал от ООН немедленного достижения режима прекращения огня. Кроме того, Совет Безопасности должен «проснуться» и осудить преступления Израиля. Виновные в ударе по больнице, подчеркнул Мансур, должны предстать перед судом и понести ответственность за совершенное ими преступление.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.