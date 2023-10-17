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Переговоры Путина с президентом Вьетнама начались в Пекине

Переговоры Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом начались в Пекине

В Пекине начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай» на западе китайской столицы. Затем у российского лидера ожидается еще ряд двусторонних встреч.

17 октября президент Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Основатель Шиллеровского института Хельга Цепп-Ларуш заявила, что инициатива «Пояса и пути» дает странам Глобального Юга возможность преодолеть бедность и отсталость.

Эксперт отметила, что «Один пояс — один путь» — это международная инициатива КНР по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, которые связывают более 60 стран Центральной Азии, Африки и Европы, что должно способствовать развитию торговых отношений между ними и Китайской Народной Республикой.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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