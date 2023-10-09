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Конгрессвумен предостерегает, что США могут разделить участь Израиля

Конгрессвумен Грин: США могут разделить участь Израиля из-за политики Байдена

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John Bazemore/AP

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X написала, что США могут разделить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики действующего президента Джо Байдена.

«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», — написала она.

По ее словам, масштаб незаконной миграции велик настолько, что администрация президента уже не способна реагировать. Она уверена, что это должно стать «тревожным звонком» для властей.

До этого колумнист The Washington Post Марк Тиссен написал, что политика президента США Джо Байдена привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, а расплачивается за это Украина.

Также Тейлор Грин допустила попадание американского оружия США в руки ХАМАС из-за Украины.

Ранее конгрессвумен Грин подвергла жесткой критике политику Байдена по Украине.

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