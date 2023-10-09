Антонов заявил о поддержке США своей военной ядерной инфраструктуры

Американские власти тормозят вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), поддерживая собственную военную инфраструктуру. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, которого цитирует Telegram-канал российского диппредставительства.

Он отметил, что это очередное проявление политики Вашингтона, которое основано на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

Антонов напомнил, что США — последнее государство, которое читает нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ, декларируя свою приверженность мораторию на взрывные ядерные тесты только на словах. По словам дипломата, более четверти века Вашингтон тормозит процесс вступления договора в силу, отказываясь его ратифицировать.

«<…> администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности», — добавил посол.

Он напомнил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году, ожидая, что США последуют этому примеру, показав себя ответственной ядерной державой.

«Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ», — резюмировал Антонов.

В сентябре МИД РФ призвал США принять шаги для ратификации ДВЗЯИ.

Ранее в США заявили о попытке поставить Россию на колени.