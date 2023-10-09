Американское СМИ обвинило Байдена в провальной миграционной политике

Колумниста The Washington Post Марк Тиссен написал, что политика президента США Джо Байдена привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, а расплачивается за это Украина.

«Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших. И проблема здесь в том, что они правы», — написал он.

Автор статьи уверен, что американский лидер поспособствовал возникновению «самого тяжелого кризиса на границе» за всю историю Соединенных Штатов. Также он напомнил, что только за прошлый год более 106 тысяч американцев умерли от передозировки наркотиков, часть которых были завезены контрабандой через границу.

Журналист пишет, что на ужасающую ситуацию обращают внимание даже демократы.

Тиссен заявляет, что Байден мог добиться исполнения действующих законов в сфере миграции и границы, как его предшественник Барак Обама, но не сделал этого. В результате ситуация начала выходить из-под контроля. Также стала падать поддержка Украины со стороны республиканцев.

До этого американская журналистка Томи Ларен заявила, что большую угрозу для США представляет рекордный приток мексиканских мигрантов.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.