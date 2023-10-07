Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном Нагорный Карабах

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию вокруг Карабаха

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшихся телефонных разговоров затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональная проблематика. В частности, в беседах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном обсуждено развитие ситуации вокруг Карабаха», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, который проводит на рабочем месте, провел ряд телефонных переговоров с главами нескольких государств СНГ. Песков сообщил, что руководители этих стран поздравили Владимира Путина с днем рождения. Он также отметил, что скоро поступит соответствующее сообщение от Кремля.

Российского лидера с днем рождения уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что жизненный путь Владимира Путина является «ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству».
.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий