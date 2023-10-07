Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном Нагорный Карабах

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшихся телефонных разговоров затрагивались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также региональная проблематика. В частности, в беседах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном обсуждено развитие ситуации вокруг Карабаха», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения, который проводит на рабочем месте, провел ряд телефонных переговоров с главами нескольких государств СНГ. Песков сообщил, что руководители этих стран поздравили Владимира Путина с днем рождения. Он также отметил, что скоро поступит соответствующее сообщение от Кремля.

Российского лидера с днем рождения уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что жизненный путь Владимира Путина является «ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству».

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Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.