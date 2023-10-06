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Путин заявил, что в субботу состоится запуск поставок российского газа в Узбекистан

Путин заявил, что с Мирзиеевым поучаствует в запуске поставок газа РФ в Узбекистан

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в субботу, 7 октября, вместе с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым примет участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в запуске также поучаствует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он добавил, что подобное происходит впервые за всю историю существования транспортных систем.

Он отметил, что об этом с главой Узбекистана они договорились несколько месяцев назад.

Путин добавил, что это важный и взаимовыгодный проект призван способствовать обеспечению энергетической безопасности как Узбекистана, так и Казахстана.

Ранее казахстанский оператор QazaqGaz заявил, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, о которых стороны договорились в мае, начнутся в октябре 2023 года. Там отметили, что в текущий момент проводится модернизация казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр», которую делают в рамках подготовки к транзиту.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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