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В офисе Алиева заявили о стремлении Азербайджана к нормализации отношений с Арменией

Помощник Алиева Гаджиев: в Баку стремятся к нормализации отношений с Ереваном

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Аппарат Президента Республики Армения

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку стремятся к нормализации отношений с Ереваном. Заявление было сделано Гаджиевым на брифинге для дипломатов, передает РИА Новости.

«Целью Азербайджана является мирная интеграция жителей Карабаха армянского происхождения», — подчеркнул представитель офиса азербайджанского лидера.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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