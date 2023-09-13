Путин рассказал о своем самочувствии после перелета на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин признался журналистам, что испытывает джетлаг (синдром смены часового пояса) после перелета на Дальний Восток, передает РИА Новости.

«Есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех… Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени», — ответил российский лидер на вопрос, испытывает ли он джетлаг после долгого перелета.

Российский президент в настоящее время находится на космодроме Восточный, куда также прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Главы двух государств планируют провести 13 сентября переговоры.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в переговорах Путина и Ким Чен Ына также будет участвовать министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Главы РФ и Северной Кореи в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.