Путин рассказал о своем самочувствии после перелета на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин признался журналистам, что испытывает джетлаг (синдром смены часового пояса) после перелета на Дальний Восток, передает РИА Новости.
«Есть, к сожалению. Ну, думаю, как у всех… Ложишься по Москве, вставать надо по местному времени», — ответил российский лидер на вопрос, испытывает ли он джетлаг после долгого перелета.
Российский президент в настоящее время находится на космодроме Восточный, куда также прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. Главы двух государств планируют провести 13 сентября переговоры.
Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в переговорах Путина и Ким Чен Ына также будет участвовать министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Главы РФ и Северной Кореи в ходе встречи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также обменяются мнениями по ситуации в регионе и в мире.
Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.