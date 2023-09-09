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В Совфеде оценили принятие Африканского союза в G20

Сенатор Пушков назвал принятие Африканского союза в G20 знаком времени

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Aijaz Rahi/AP

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает принятие Африканского союза в G20 «знаком времени», который отражает потребности современного мира и глобального развития. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Знак времени: Африканский союз, объединяющий более 50 стран Африки, стал членом Большой двадцатки. США очень хотели обеспечить участие Украины в заседании Большой двадцатки в Нью-Дели. А приняли в Большую двадцатку Африканский союз», — написал Пушков.

По мнению парламентария, участие Украины в заседании G20, куда она не входит, стало бы ложной повесткой дня, в то время как принятие Африканского союза в организацию отражает потребности современного мира и глобального развития.

Ранее сообщалось, что Африканский союз станет постоянным членом Большой двадцатки (G20). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления.

До этого МИД России сообщил, что члены G20 на саммите в Нью-Дели планируют принять в свои ряды Африканский союз. Соответствующий пункт будет обозначен в декларации саммита. Там подчеркнули, что российская сторона одна из первых поддержала заявку африканских партнеров.

Ранее глава Афросоюза заявил, что Африка должна быть представлена в СБ ООН.

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