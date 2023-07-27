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Глава Афросоюза заявил, что Африка должна быть представлена в СБ ООН

Глава Афросоюза Ассумани: Африка должна быть представлена в СБ ООН, верим в поддержку РФ

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/Reuters

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани считает, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН и полагает, что Россия поддержит данную инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

«Африка, конечно, имеет право на активное участие в принятии решений, в частности в числе постоянных членов Совета Безопасности ООН. И я, как и коллега, который займет мой пост в дальнейшем, будем работать над этим, и надеюсь, что великое дело продвижения Африки на международной сцене будет поддержано Российской Федерацией», — сказал Ассумани.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20). Об этом он написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

По словам главы государства, Российская Федерация с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных африканских стран, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента.

Ранее Путин рассказал, где «рынок будущего».

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