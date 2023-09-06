Политолог назвал цель возможной встречи Путина и Ким Чен Ына

Если встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится, на ней будет обсуждаться сотрудничество в военной сфере. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил политолог Иван Аркатов. Он напомнил, что не так давно КНДР посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу, где обсудил с руководством страны тему «укрепления российско-северокорейских военных связей».

«Очевидно, это вопросы военного сотрудничества. Конечно, деталей мы не узнаем. Но темы будут из сферы обмена технологиями, а также поставок снарядов и еще некоторых видов вооружений», — сказал политолог.

Военный эксперт Сергей Простаков в свою очередь привел сообщения южнокорейских СМИ, в которых говорится о возможных совместных учениях России, Китая и КНДР.

«Очевидным образом воссоздается антиамериканская коалиция времен Корейской войны. Активность Вашингтона по созданию в макрорегионе альянса по образцу НАТО дает неизбежную ответную реакцию», — отметил Простаков.

О возможной встрече Ким Чен Ына и Владимира Путина писала газета The New York Times. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом не подтвердил данную информацию.

Ранее Шойгу оценил возможность совместных учений с КНДР.