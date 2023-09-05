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Политолог назвала сильные стороны российско-турецких отношений

Политолог: Россия и Турция готовы к совместному диалогу

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Только двигаясь навстречу друг другу и уважая интересы стран-партнеров можно добиться прогресса в любых переговорных процессах. Такое мнение, комментируя «Газете.Ru» состоявшиеся в Сочи переговоры президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Эрдоганом, высказала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

По словам эксперта, Россия остается открытой для возобновления зерновой сделки и дипломатического урегулирования конфликта на Украине, но только при адекватном отношении к выполнению выдвинутых ею условий.

«Президент России четко и последовательно отстаивает позиции страны на международной арене. Это прекрасно знают все наши партнеры. И вопрос по зерновой сделке здесь не исключение. Мы изначально озвучили свои условия, которые Запад не удосужился исполнить. Россия не меняла договоренностей и не отказывается от них и сейчас. Но невозможно же в одностороннем порядке исполнять условия сделки. Это просто противоречит здравому смыслу», — сказала политолог.

Говоря о посреднических усилиях турецкого лидера в урегулировании конфликта на Украине, эксперт отметила, что Реджеп Эрдоган уже не в первый раз выступает посредником в решении международных вопросов, имеющих отношение к России.

«Прекрасно понимая, что международный ландшафт невозможен без России, турецкий лидер развивает многовекторное партнерство с нашей страной, в ходе которого реализуется масса проектов, от строительства новой АЭС до создания газового хаба», — добавила политолог.

Линдигрин подчеркнула, что Турция, также как и Россия, отстаивает свои интересы, и назвала это нормальным.

«Вместе с тем, важно, что обе стороны готовы к совместному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству», — сказала политолог, добавив, что российско-турецкие связи являются примером прагматичного подхода в развитии здоровых добрососедских взаимоотношений двух государств.

4 сентября в Сочи завершились переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и прекращение действия зерновой сделки.

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