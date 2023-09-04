Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, как Путин может проголосовать на выборах мэра Москвы

Песков заявил, что Путин может выбрать электронный способ голосования в ЕДГ

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, вероятно, в предстоящий Единый день голосования выберет электронный способ участия в выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«До этого он уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей», — уточнил Песков.

По словам Пескова, скорее всего, глава государства не посетит избирательный участок, отдав предпочтение электронной форме волеизъявления.

«Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ голосования», — добавил он.

Как добавил представитель Кремля, дистанционный формат голосования является надежным и удобным.

Речь о выборах мэра Москвы. Единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о создании группы по мониторингу соблюдения прав избирателей.

Ранее стало известно, что в Москве создадут Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях