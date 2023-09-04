В Кремле рассказали, как Путин может проголосовать на выборах мэра Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, вероятно, в предстоящий Единый день голосования выберет электронный способ участия в выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«До этого он уже несколько раз голосовал электронно, сам говорил о том, что это чрезвычайно удобный способ голосования, тем более для таких занятых людей», — уточнил Песков.

По словам Пескова, скорее всего, глава государства не посетит избирательный участок, отдав предпочтение электронной форме волеизъявления.

«Поэтому с большой долей уверенности можно предположить, что и на этот раз президент выберет именно такой способ голосования», — добавил он.

Как добавил представитель Кремля, дистанционный формат голосования является надежным и удобным.

Речь о выборах мэра Москвы. Единый день голосования состоится 10 сентября 2023 года.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о создании группы по мониторингу соблюдения прав избирателей.

Ранее стало известно, что в Москве создадут Общественный штаб по наблюдению за выборами.