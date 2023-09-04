Президент России рассказал о выстраивании отношений в АТР

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет активно принимать участие в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) системы межгосударственных отношений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поприветствовал участников и гостей VIII Восточного экономического форума.

По словам российского главы государства, взаимодействие в АТР будет основываться на уважении интересов и равноправии.

«Главная тема нынешнего форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами», — говорится в обращении Путина.

Как добавил российский президент, РФ в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, готова и дальше помогать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений.

Также должны соблюдаться законные интересы друг друга, пояснил президент РФ.

До этого Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.