Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент России рассказал о выстраивании отношений в АТР

Путин заявил, что РФ стремится к равноправным межгосударственным отношениям в АТР

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет активно принимать участие в построении в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) системы межгосударственных отношений. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поприветствовал участников и гостей VIII Восточного экономического форума.

По словам российского главы государства, взаимодействие в АТР будет основываться на уважении интересов и равноправии.

«Главная тема нынешнего форума «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами», — говорится в обращении Путина.

Как добавил российский президент, РФ в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, готова и дальше помогать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений.

Также должны соблюдаться законные интересы друг друга, пояснил президент РФ.

До этого Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми, кто желает справедливого мира.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях