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Стало известно, сколько жителей ФРГ недовольны работой правительства Шольца

Опрос: почти 3/4 жителей Германии недовольны работой правительства Шольца

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Fabrizio Bensch/Reuters

Почти три четверти жителей Германии, более 70%, оказались недовольны работой правительства канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный DPA.

По данным опроса, 23% немцев довольны действиями кабмина.

Известно, что 73% респондентов были недовольны работой правительства Шольца,

По информации агентства, 68% ответивших считают, что правящие политические силы — Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия — не способны решать насущные проблемы.

Лишь 18% разделяют точку зрения, что правящая коалиция сможет остаться у власти по итогам следующих выборов в бундестаг в 2025 году.

66% респондентов выразили мнение, что с обязанностями не справляется в первую очередь канцлер Шольц. При этом 26% оценивают его работу высоко.

В опросе приняли участие 1,3 тыс. человек.

До этого Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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