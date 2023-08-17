Во время выступления в Белом доме Байден перешел на жуткий шепот

Президент США, говоря об успехах климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях, перешел на жуткий шепот. На это обратила внимание британская газета Daily Mail.

На выложенном в интернете видеоролике Байден, рассказывая об успехах своей экономической политики, сказал, что газеты Financial Times и Wall Street Journal назвали его курс «байденомикой». Но при этом он выразил неуверенность в том, что газеты придали слову «байденомика» положительный смысл.

После этого президент США с особой улыбкой наклонился к микрофону и громко прошептал: «Но знаете, что? Она работает». Шепот Байдена вызвал большое оживление у присутствовавшей на выступлении в Белом доме публики.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост от лица Байдена в социальной сети. Уточняется, что пост был удален менее чем за полчаса. В нем Жан-Пьер от лица президента пообещала «инвестировать во всю Америку».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.