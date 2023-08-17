Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во время выступления в Белом доме Байден перешел на жуткий шепот

Daily Mail: говоря об успехах в экономике, Байден перешел на жуткий шепот

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США, говоря об успехах климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях, перешел на жуткий шепот. На это обратила внимание британская газета Daily Mail.

На выложенном в интернете видеоролике Байден, рассказывая об успехах своей экономической политики, сказал, что газеты Financial Times и Wall Street Journal назвали его курс «байденомикой». Но при этом он выразил неуверенность в том, что газеты придали слову «байденомика» положительный смысл.

После этого президент США с особой улыбкой наклонился к микрофону и громко прошептал: «Но знаете, что? Она работает». Шепот Байдена вызвал большое оживление у присутствовавшей на выступлении в Белом доме публики.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост от лица Байдена в социальной сети. Уточняется, что пост был удален менее чем за полчаса. В нем Жан-Пьер от лица президента пообещала «инвестировать во всю Америку».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях