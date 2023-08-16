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Вице-премьер Украины прокомментировала информацию о ее возможном переходе в Минобороны

Вице-премьер Украины Верещук опровергла информацию о ее возможном переходе в МО

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РИА «Новости»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале заявила, что о ее переходе в министерство обороны «речь не идет».

«О моем переходе в минобороны речь не идет. Работаю там, где я есть», — написала она.

16 апреля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что собирается уйти в отставку после прекращения украинского конфликта.

10 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Украины Алексею Резникову.

Позже издание «Страна.ua» писало, что Запад хочет видеть во главе министерства обороны Украины женщину. По данным издания, возможными кандидатами являются волонтер Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

15 августа Верещук призвала соотечественников настроиться на затяжной конфликт. До этого она заявила, что украинцы чересчур расслабились, и им «нужно меньше кайфовать».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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