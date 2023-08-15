Путин обвинил НАТО в наращивании своего потенциала путем давления

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, прибегая к военным и невоенным средствам, передает ТАСС

По словам российского лидера, Североатлантический альянс предпринимает попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство.

«Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями», — сказал глава РФ на Одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности.

В июле президент Путин заявлял, что РФ готова к любым сценариям, в том числе к столкновению с НАТО, однако этого никто не хочет.

Российский лидер отметил, что руководители определенных подразделений Российской Федерации и НАТО друг с другом общаются, имея возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации, что свидетельствует о том, что столкновений «никто не хочет».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.