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В Кремле анонсировали заявление Путина по итогам саммита Россия — Африка

Песков сообщил, что Путин по итогам форума и саммита РФ — Африка сделает заявление для СМИ

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Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 28 июля выступит с заявлением для СМИ и подведет итоги работы форума и саммита Россия — Африка.

«Сама встреча в верхах — то, что называется саммитом, — это будет завтра. Поэтому не будем забегать вперед. Президент в своем заявлении для СМИ об этом (об итогах саммита — «Газета.Ru») расскажет», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на саммите будет принят план совместных действий на 2023-2026 годы, а также его направления.

Ранее Песков сообщал, что меньшее по сравнению с 2019 годом количество гостей на саммите стран Африки связано с рабочими планами глав государств и «вмешательством» США и Франции.

Ранее председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканские страны намерены на встрече с президентом РФ в Санкт-Петербурге обсудить возможность продления зерновой сделки.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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