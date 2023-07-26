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В Минюсте анонсировали появление «юридического щита» от санкций

Глава Минюста Чуйченко сообщил, что в России готовят юридический щит от санкций

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что в ведомстве планируют создать «юридический щит» от западных санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Важно выработать именно многосторонний, межрегиональный щит, за которым наши граждане и организации смогут выстраивать экономические отношения без санкционных рисков», — заявил министр на саммите «Россия-Африка».

По словам Чуйченко, такой щит должен запрещать исполнение иностранных судебных актов, вынесенных во исполнение западных санкций.

Ранее Госдума приняла закон о сроке до 5 лет за помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ, или решений об уголовном преследовании российских военных или чиновников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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