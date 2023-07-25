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Путин заявил о необходимости расследования преступлений против жителей новых территорий РФ

Путин: необходимо продолжать расследование преступлений карателей на новых территориях РФ

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступил с требованием продолжать расследования террористических актов украинских карателей и неонацистов против мирного населения в новых российских регионах. Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия, размещенном на сайте Кремля.

Путин указал на необходимость продолжения системной работы по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов. Он отметил, что деятельность органов предварительного следствия в новых регионах страны способствует их интеграции в единое правовое пространство России, защищает конституционный порядок и законность.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, в котором установлены сроки, когда осужденные за преступления экс-адвокаты могут вновь претендовать на получение статуса.

Теперь запрет на ведение профессиональной деятельности для защитников будет действовать до момента погашения или снятия судимости за совершенные ими преступления. Срок, в течение которого действует запрет, теперь составит не менее пяти лет с момента принятия решения о прекращении статуса адвоката.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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