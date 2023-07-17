Военный эксперт объяснил, какими будут отношения России и Запада после окончания СВО

Противостояние России и Запада после окончания специальной военной операции на Украине не прекратится, «холодная война» будет продолжена. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный эксперт Борис Рожин. По его словам, любые договоренности Москвы с Вашингтоном или Киевом станут бомбой замедленного действия, которая непременно сработает.

«Эскалация конфликта будет идти дальше по спирали, и война в ближайшие месяцы или даже годы вряд ли закончится. Соответственно, надо усиливать военную промышленность, развивать общую мобилизацию государства для решения тех задач, которые у нас стоят в зоне СВО. Если у кого-то еще остались какие-то иллюзии в отношении Запада, то с ними надо прощаться», — отметил Рожин.

Он подчеркнул, что России не следует поддаваться на шантаж и угрозы, с помощью которых западные страны пытаются навязать Кремлю невыгодный «договорняк» или заморозку конфликта.

По окончании саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет территории и не пойдет на заморозку конфликта с Россией ради членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее экс-президент США Трамп рассказал, как завершит конфликт между РФ и Украиной за 24 часа.