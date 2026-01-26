В Минздраве Эфиопии объявили об окончании вспышки лихорадки Марбург

Министр здравоохранения Эфиопии Мекдес Даба объявила об окончании вспышки лихорадки Марбург. Об этом сообщило издание Addis Standart.

Выступая в понедельник на официальном мероприятии, Даба подчеркнула, что решение объявить о завершении вспышки основывается на критериях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): все пациенты были излечены, а за последние 42 дня не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания.

В ноябре прошлого года Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, после проведения лабораторного тестирования. Министерство здравоохранения страны 14 ноября 2025 года подтвердило, что вспышка геморрагической лихорадки в городе Джинка на юге страны была вызвана вирусом Марбург. Заболевание удалось локализовать и полностью победить менее чем за три месяца.

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание с тяжелым течением и высокой летальностью. Для него характерны геморрагический синдром, поражение печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Естественным резервуаром вируса считаются плодоядные летучие мыши. Заражение человека возможно при контакте с инфицированными летучими мышами, а также через тесный контакт с больными людьми или их биологическими жидкостями.

