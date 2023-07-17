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В Кремле рассказали, повлияет ли теракт на Крымском мосту на продление зерновой сделки

Песков: договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена

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Andrew Kravchenko/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении договоренностей по зерновой сделке, она остановлена.

Представителю Кремля на брифинге задали вопрос, может ли теракт на Крымском мосту повлиять на позицию Москвы в отношении зерновой сделки, он ответил отрицательно.

«Нет, это абсолютно не связанные события. Еще до террористической атаки позиция была заявлена Путиным», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона незамедлительно вернется к сделке, как только будет выполнена ее часть с условиями России.

17 июля официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что в Пекине надеются, что соглашение о перевозке зерна по Черному морю будет и дальше осуществляться в полном объеме.

До этого глава российского государства Владимир Путин допустил приостановку зерновой сделки до выполнения обязательств перед Российской Федерацией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что надеется на переговорах с российским лидером продлить зерновую сделку.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.

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