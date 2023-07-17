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Польша не намерена отзывать посла из Москвы

Канцелярия Дуды заявила, что посол Польши Краевский продолжит работу в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Польские власти не собираются отзывать посла республики Кшиштофа Краевского из Москвы. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM представитель польского президента, который отвечает за международную проблематику, Марчин Пшидач.

«На текущем этапе нет таких планов», — отметил он, уточнив, что польская сторона оставляет за собой «возможность использования подобных мер».

Пшидач пояснил, что Польша не намерена отзывать своих дипломатов из России, пока у Германии или Франции в российской столице остаются послы. Он обратил внимание, что ситуация быстро развивается и все может измениться в любую минуту.

14 июля посла Польши в Москве Краевского вызвали в российский МИД. Дипломату вручили ноту с уведомлением о закрытии консульского агентства республики в Смоленске. В ведомстве Краевскому пояснили, что «вышедшая за все цивилизованные рамки агрессивная линия Варшавы» по отношению к России вынудила Москву на комплекс ответных мер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске, чтобы восстановить паритет консульских учреждений двух стран.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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