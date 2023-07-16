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Путин с иронией высказался о зависимости европейских политиков от мнения США

Путин с иронией отозвался о полной зависимости европейских политиков от США

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин с иронией отреагировал на действия европейских политиков, полностью зависящих от указаний Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Забурина.

«Знаете, иногда мне кажется, что чего им не скажут из-за океана, они все делают», — подчеркнул Путин.

Также глава государства спрогнозировал гипотетическую ситуацию.

«Если им завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить!», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — допустил Путин.

По словам президента России, даже в такой ситуации может быть преимущество на стороне США.

«Потому что американцы вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности», — предположил Путин.

До этого Путин рассказал, как РФ ответит на использование Украиной кассетных боеприпасов.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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