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Пакистан осудил власти Швеции за разрешение сжигать священные книги

МИД Пакистана раскритиковал шведские власти за разрешение сжечь Тору и Библию

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Faisal Mahmood/Reuters

Министерство иностранных дел Пакистана раскритиковало шведские власти за разрешение сжечь Тору и Библию в субботу, 15 июля, сообщает телеканал Geo.

«Оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы под видом свободы слова и мнений», — указано в сообщении МИД Пакистана.

Конфликт вокруг сожжения священных книг начался с Корана — наиболее известной стала акция в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь и поджег ее. При этом за акцией наблюдали около 200 человек. Акцию охраняли сотрудники полиции.

Ранее у посольства Израиля в Швеции провели акцию, символизирующую свободу слова, однако сожжение Торы и Библии, на что было дано согласие полиции, не состоялось.

Организатор мероприятия открыл свою сумку и вытащил из нее зажигалку. Он обратился к журналистам и сказал по-шведски: «Я — мусульманин и ничего сжигать не буду». Затем мужчина бросил зажигалку на землю.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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