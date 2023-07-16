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Байден стал победителем предвыборной гонки в США по собранным деньгам

Президент США Байден собрал $72 млн пожертвований на предвыборную борьбу

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден собрал во втором квартале 2023 года около $72 млн пожертвований на проведение предвыборной кампании. Об этом сообщила газета The Hill.

Объемы собранных средств Байденом более чем вдвое превышают показатели бывшего президента Дональда Трампа и любого другого кандидата, что, как отмечает The Hill, обеспечивает ему значительный успех в первые несколько месяцев его предвыборной кампании.

По данным издания, кампания по переизбранию действующего президента собрала $72 млн. В его предвыборной компании также заявили, что у Байдена есть на руках $77 млн наличными, эту сумму там назвали самой большой для демократа за всю историю.

Среди республиканцев победителем и вторым после Байдена стал Трамп. Он собрал на проведение кампании более $35 млн.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует собрать $2 млн на президентскую гонку в день своего суда.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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