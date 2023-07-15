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В ЛДПР рассказали, что у их юриста случился инсульт после скандала с Виталием Милоновым

Депутат ГД Милонов обвинил юриста отделения ЛДПР Воскобойникову в работе на ВСУ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов прибыл в отделение ЛДПР в Горловке и устроил скандал, обвиняя юриста Ирину Воскобойникову в работе на Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии ЛДПР в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что после скандала с депутатом у женщины случился новый инсульт, она потеряла речь и сейчас находится в реанимации. Отмечается, что местные жители знают Воскобойникову как грамотного специалиста и надежного человека. Они уверены в беспочвенности обвинений со стороны парламентария.

«В том, чтобы оклеветать женщину, пережившую трагедию и тяжелую болезнь, этики нет», — заявил координатор ЛДПР в Донецкой народной республике Андрей Крамар.

Члены ЛДПР, в свою очередь, обвинили Милонова в неадекватном поведении и теперь настаивают на рассмотрении данного случая в комиссии Государственной думы по этике.

До этого Милонов выразил мнение, что фронтмен Little Big публикует видео со скейтом не по своей воле, а по заказу Запада.

Ранее в Госдуме предложили создать проект для борьбы с одиночеством.

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