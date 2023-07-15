Кандидат в президенты США считает, что страна должна пообещать не брать Украину в НАТО

Кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты должны заключить сделку с Россией о том, что Украина никогда не станет членом НАТО, а РФ откажется развивать отношения с КНР. Об этом сообщает Blaze Media.

«Мы должны заключить сделку с Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем», — сказал Рамасвами.

Он также отметил, что в рамках такого соглашения США должны увеличить торговое сотрудничество с российской стороной.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает отказ саммита НАТО от приглашения Киева в альянс связанным с желанием блока использовать этот момент для «торгов с Россией». По его словам, эту теорию, высказанную украинским президентом Владимиром Зеленским, опровергают слова президента США Джо Байдена.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.