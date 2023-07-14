Кличко вновь пожаловался на власти Украины

Мэр Киеву Виталий Кличко в своем Telegram-канале назвал заявление Мининфраструктуры об аварийном состоянии двух мостов в украинской столице попыткой дискредитировать городские власти.

Он отметил, что центральная власть ищет поводы для манипуляций и дискредитации руководства Киева.

«За неделю государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, которая создана решением Совета национальной безопасности и обороны, решила собрать информацию о состоянии 28 тыс. мостов по всей Украине. На сегодняшний день комиссия получила данные о почти 22 500 искусственных сооружениях. В публичной плоскости претензии звучат только к Киеву», — написал он.

Мэр утверждает, что эти претензии не являются обоснованными. Он отметил, что за состояние моста Патона власти Киева не должны отвечать, так как два года назад работы по ремонту конструкции включили в программу «Большая стройка». Этой программой, как указал Кличко, занимается правительство Украины. Кроме того, по его словам, Европейский банк реконструкции и развития, с которым были договоренности, приостановил финансирование реконструкции моста Метро еще в феврале 2022 года.

30 июня Виталий Кличко пожаловался, что власти Украины используют правоохранительные органы для политической борьбы, а также чрезмерно стремятся к централизации власти.

Ранее Кличко получил выговор за состояние бомбоубежищ.