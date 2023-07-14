Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кличко вновь пожаловался на власти Украины

Кличко обвинил центральную власть в дискредитации руководства Киева

Мэр Киеву Виталий Кличко в своем Telegram-канале назвал заявление Мининфраструктуры об аварийном состоянии двух мостов в украинской столице попыткой дискредитировать городские власти.

Он отметил, что центральная власть ищет поводы для манипуляций и дискредитации руководства Киева.

«За неделю государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, которая создана решением Совета национальной безопасности и обороны, решила собрать информацию о состоянии 28 тыс. мостов по всей Украине. На сегодняшний день комиссия получила данные о почти 22 500 искусственных сооружениях. В публичной плоскости претензии звучат только к Киеву», — написал он.

Мэр утверждает, что эти претензии не являются обоснованными. Он отметил, что за состояние моста Патона власти Киева не должны отвечать, так как два года назад работы по ремонту конструкции включили в программу «Большая стройка». Этой программой, как указал Кличко, занимается правительство Украины. Кроме того, по его словам, Европейский банк реконструкции и развития, с которым были договоренности, приостановил финансирование реконструкции моста Метро еще в феврале 2022 года.

30 июня Виталий Кличко пожаловался, что власти Украины используют правоохранительные органы для политической борьбы, а также чрезмерно стремятся к централизации власти.

Ранее Кличко получил выговор за состояние бомбоубежищ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях