В НАТО впервые с окончания холодной войны рассматривают ответ на возможные действия России

В Североатлантическом альянсе впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, преодолев блокировку этих планов со стороны Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

В публикации отмечается, что союзники по Североатлантическому альянсу 10 июля достигли соглашения по региональным планам, которые предполагают, что НАТО может ответить на российскую атаку.

Издание подчеркивает, что возрождение подобных планов подчеркивает важный сдвиг, ведь это первый раз, когда в альянсе подготовили подобные планы с окончания холодной войны.

До этого обозреватель британской газеты The Financial Times (FT) Гидеон Рахман заявил, что США не стремятся давать гарантий об упрощенной процедуре вступления Украины в состав НАТО, поскольку подобное решение может продлить конфликт и осложнить его урегулирование.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.