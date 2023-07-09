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На Украине рассказали, чем должен закончиться конфликт

Зеленский заявил, что завершение горячей фазы конфликта на Украине не станет его финалом

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершить конфликт с Россией не получится, если оставить лишь его горячую фазу. Об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC, передает ТАСС.

«Война должна закончиться справедливостью и миром, с тем чтобы мы восстановили свою территориальную целостность», — отметил он.

Также Зеленский оценил слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что тот может завершить конфликт в течение суток. По словам Зеленского, у экс-президента уже были «эти 24 часа в его жизни», поскольку ранее Украина уже была «в состоянии войны [с Россией], не полномасштабной войны, но войны». Он отметил, что у Трампа было время, однако у него были другие приоритеты.

9 июля обозреватель Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative заявлял, что США необходимо думать об интересах своего народа и прекратить заведомо проигранный конфликт против России, пока еще не стало слишком поздно.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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