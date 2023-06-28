В МИД отвергли призывы к сокращению дипмиссии РФ в Молдавии

Россия считает текущую численность дипмиссии на территории Молдавии абсолютно оправданной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства. Так она отреагировала на призывы ряда представителей молдавского руководства к сокращению российского дипломатического присутствия в республике.

«Видим, что официальный Кишинев руководствуется другим подходом. Следуя в русле антироссийской кампании «коллективного Запада», власти Молдавии проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между народами наших стран», — отметила Захарова.

Она также добавила, что Кишинев почему-то не выступает за сокращение западных дипмиссии, говоря лишь о необходимости ограничений в отношении Москвы. Захарова подчеркнула, что в данной ситуации молдавская сторона демонстрирует пример политики двойных стандартов, когда РФ, напротив, заинтересована в улучшении взаимодействия с дружественным народом.

«Деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы собственных граждан, навязываемые «мантры» о «российской угрозе и пропаганде» вызывают все возрастающее отторжение у молдаван <...> призываем молдавские власти наконец-то прислушаться к собственным гражданам и перестать в угоду «коллективному Западу» предпринимать действия, не вызывающие у собственного народа ничего, кроме непонимания и протеста», — заключила представитель МИД.

Ранее в МИД заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.