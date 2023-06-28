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В МИД отвергли призывы к сокращению дипмиссии РФ в Молдавии

Захарова считает, что власти Молдавии навязывают народу мантры об угрозе РФ в угоду Западу

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Россия считает текущую численность дипмиссии на территории Молдавии абсолютно оправданной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства. Так она отреагировала на призывы ряда представителей молдавского руководства к сокращению российского дипломатического присутствия в республике.

«Видим, что официальный Кишинев руководствуется другим подходом. Следуя в русле антироссийской кампании «коллективного Запада», власти Молдавии проводят курс на разрушение российско-молдавских отношений и затруднение гуманитарных связей между народами наших стран», — отметила Захарова.

Она также добавила, что Кишинев почему-то не выступает за сокращение западных дипмиссии, говоря лишь о необходимости ограничений в отношении Москвы. Захарова подчеркнула, что в данной ситуации молдавская сторона демонстрирует пример политики двойных стандартов, когда РФ, напротив, заинтересована в улучшении взаимодействия с дружественным народом.

«Деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы собственных граждан, навязываемые «мантры» о «российской угрозе и пропаганде» вызывают все возрастающее отторжение у молдаван <...> призываем молдавские власти наконец-то прислушаться к собственным гражданам и перестать в угоду «коллективному Западу» предпринимать действия, не вызывающие у собственного народа ничего, кроме непонимания и протеста», — заключила представитель МИД.

Ранее в МИД заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.

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