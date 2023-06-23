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Политолог объяснил, чем обернется для России создание в Индии военного хаба США

Политолог Ткаченко: создание в Индии военного хаба США может сказаться на отношениях с РФ

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Reuters

Создание в Индии американского военного хаба может негативно сказаться на взаимоотношениях Нью-Дели с Москвой. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, комментируя намерение Вашингтона создать в Индии базу для обслуживания военных кораблей и самолетов.

«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», — отметил политолог.

Он пояснил, что США необходим военный хаб в Индии, поскольку им нужен союзник для сдерживания Китая. Кроме того, по его словам, эта сделка может быть выгодна и самой Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой как в военно-политическом, так и дипломатическом смыслах.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США хотят создать в Индии хаб для ремонта самолетов и кораблей. По его словам, Вашингтон намерен поддержать Индию в создании инфраструктуры для обслуживания военной техники.

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