Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление российского лидера Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвало интерес во всем мире.

«Большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируют сказанное президентом», — прокомментировал выступление Путина Песков.

Он подчеркнул, что глава государства сказал много важных вещей, «которые подлежат глубокому анализу». Представитель Кремля отметил, что незамеченными не остались высказывания Путина про исторический украинский антисемитизм, они «задели за живое».

Также, обратил внимание Песков, у большей части мира, которая не сводится к коллективному Западу, сохраняется интерес к к ПМЭФ.

Ранее на ПМЭФ Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «позором украинского народа». Его удивляет, как в его стране стало возможным существование нацизма.

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