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В Китае не подтвердили визит Блинкена

МИД Китая не прокомментировал информацию о возможном визите Блинкена в Пекин

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Andy Wong/AP

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР не шпионит за США с базы на Кубе и не может предоставить информацию о возможном визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«По поводу так называемой шпионской деятельности, которую КНР якобы осуществляет с Кубы, — это ложная информация... По поводу этого визита: у меня на текущий момент нет какой-либо информации, которую я мог бы распространить», — сказал он.

9 июня стало известно, что Блинкен планирует посетить Китай 18 июня, поскольку администрация американского президента Джо Байдена стремится улучшить ухудшившиеся отношения с Пекином.

Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Ведант Пател заявлял, что Блинкен поедет в Китай, когда позволят условия.

До этого газета Politico писала, что госсекретарь США прибудет в Китай на следующей неделе для переговоров с китайской стороной. Издание отмечало, что Блинкен якобы должен попасть в Пекин после завершения своего ближневосточного турне.

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