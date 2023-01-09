Президент Бразилии Лула да Силва проводит совещание в связи с беспорядками

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва проводит в настоящее время экстренное совещание с министрами в связи с массовыми беспорядками в столице южноамериканского государства, сообщает CNN Brazil.

Силва находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, он был вынужден отложить изучение ущерба, нанесенного стихией городу Араракуара, и в здании местной префектуры обсуждает с членами кабинета ситуацию в Бразилиа.

Сторонники экс-президента Жаира Болсонару начали 8 января столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Манифестанты били стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, рабочей резиденции главы государства. Были совершены многочисленные акты вандализма.

Немногочисленная охрана пустующих в воскресный день административных зданий не смогла им противостоять. Протестующие не признают результат президентских выборов. Полиция применила слезоточивый газ. Манифестанты дают отпор правоохранителям палками и забрасывают стражей порядка камнями. Они требуют пересмотра итогов.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Лула да Силва.

Ранее сообщалось, что Бразилия вернулась в состав Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна.