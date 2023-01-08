Глава парламента Крыма Константинов допустил смещение границ СВО на запад

Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал РИА Новости, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут существенно сместиться на запад.

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — сказал он.

По его словам, Кремль не может оставить киевские святыни «сатанистам», а также допустить «геноцид» и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине», поэтому обязан добиться гарантий отсутствия угрозы с территорий Украины. Константинов уверен, что для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России на запад.

Ранее командующий группировкой Сил и средств обороны Украины в Донбассе Павлюк заявил, что угрозы российского наступления из Белоруссии нет. Он подчеркнул, что на Украине ведут подготовку к различным вариантам событий.