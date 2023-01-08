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Глава парламента Крыма Константинов допустил смещение границ СВО на запад

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Евгений Биятов/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов сказал РИА Новости, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут существенно сместиться на запад.

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально», — сказал он.

По его словам, Кремль не может оставить киевские святыни «сатанистам», а также допустить «геноцид» и «бескультурную ассимиляцию русских на Украине», поэтому обязан добиться гарантий отсутствия угрозы с территорий Украины. Константинов уверен, что для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России на запад.

Ранее командующий группировкой Сил и средств обороны Украины в Донбассе Павлюк заявил, что угрозы российского наступления из Белоруссии нет. Он подчеркнул, что на Украине ведут подготовку к различным вариантам событий.

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