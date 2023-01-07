Госдеп: Россия использует прекращение огня для перегруппировки войск

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать временное прекращение огня для перегруппировки и последующей усиленной атаки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне выражают обеспокоенность тем, что Москва может использовать данную ситуацию в своих целях.

Ранее Прайс заявил, что Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Российская Федерация пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов.

До этого президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на Рождество поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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