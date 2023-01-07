Госдеп: США хотят, чтобы РФ пошла на переговоры по Украине, отказавшись от новых регионов

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты пытаются добиться того, чтобы Российская Федерация пошла на переговоры об урегулировании на Украине, отказавшись от своих новых регионов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве обратили внимание на высказывание Кремля по поводу того, что РФ готова участвовать в диалоге, но только в том случае, если будут признаны новые территориальные реалии.

Прайс подчеркнул, что такие попытки являются признаком того, что у РФ нет «подлинного аппетита», чтобы участвовать в дипломатических диалогах, которые приведут к справедливому и прочному миру.

«Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь», — подчеркнул Прайс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, пойдет ли Россия на переговоры на условиях Киева.

Он подчеркнул, что РФ никогда не следовала чужим условиям.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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