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Spectator: Бербок могла сыграть на руку Путину вокруг ситуации с «Северным потоком»

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Annegret Hilse/AP

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы признала, что Берлин прекратит помогать Киеву, если начнется нехватка газа. Об этом сообщает журналист издания Spectator Катя Хойер.

Автор материала допускает, что Бербок «сыграла на руку президенту РФ Владимиру Путину», потребовав от Канады срочно вернуть России турбину для «Северного потока».

«Ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку «в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине...» — уточняется в материале.

По словам журналиста, если ее версия подтвердится, то следует ждать крупных социальных волнений.

При этом Хойер ставит под вопрос версию, что Германии хватит газа на зиму и получится пережить холодную погоду без катаклизмов.

Ранее Бербок объяснила свои слова о «бунте немцев» из-за дефицита газа из РФ.

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